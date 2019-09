Humanitas start wekelijks spreekuur over thuisadministratie in de bibliotheek Haren

Nieuws:

Bent u benieuwd of u ergens op kunt besparen of extra inkomen kunt krijgen? Hebt u vragen over post, administratie of het invullen van formulieren? Hebt u schulden en weet u niet meer hoe het verder moet? U bent welkom bij het Humanitas-inloopspreekuur voor advies en ondersteuning.

Vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie staan voor u klaar. Een afspraak maken is niet nodig. Neem uw papieren en formulieren mee, we gaan er vertrouwelijk mee om. De hulp is gratis en wordt nergens geregistreerd. Het is daarom vrijblijvend, u houdt zelf de regie.

Inhoud van diensten

De vrijwilliger van Humanitas geeft informatie en advies en biedt praktische ondersteuning bij:

Ordenen van de administratie

Lezen en uitleggen van brieven

Maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven

Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget

Gemeentelijke regelingen, zoals bijzondere bijstand en kwijtschelding

DigiD

Contact met instanties

Elke woensdag van 14:00 tot 15:30 uur

Forumbibliotheek Haren, Brinkhorst 3

Kunt u niet naar het spreekuur komen, maar wilt u wel hulp van een vrijwilliger van Humanitas? Onze vrijwilliger komt graag bij u thuis, ook voor langere tijd. Aanmelden kan door te bellen naar het meld- en informatiepunt 050 312 6000 of mailen naar mip.groningen@humanitas.nl.