Huttenbouwdorp start op19 juli

In de eerste week van de zomervakantie (19 juli tot en met 22 juli) gaat de 37ste editie van Huttenbouwdorp Haren van start.

Het thema voor dit jaar is circus. Naast huttenbouwen worden er ook allerlei andere activiteiten georganiseerd, zoals: een zeskamp, kinderdisco, barbecue en bij warm weer eventueel spelletjes in samenwerking met de brandweer. Ook kunnen de kinderen elke dag knutselen bij de knutseltafel en zich laten schminken. De activiteiten zullen plaats vinden op het veld bij zorgboerderij de Mikkelhorst aan Klaverlaan 37. Meer informatie vind je op de website van Huttenbouwdorp Haren: www.huttenbouwdorpharen.nl. Opgave verplicht.

Het voortbestaan van dit jaarlijkse evenement is minder vanzelfsprekend geworden, nu de organisatie financieel minder wordt gesteund door de gemeente, zoals men het zelf zegt. In een oproep voor donateurs zegt men: “Huttenbouwdorp Haren is op zoek naar ‘vrienden van Huttenbouwdorp Haren’ die het mogelijk maken om deze activiteit voor Haren te behouden. Het Huttenbouwdorp is al vele jaren een bekend fenomeen en wordt jaarlijks door honderden kinderen bezocht. Voorheen werden deze activiteiten in materieel en financieel opzicht ondersteund door de gemeente Haren en de stichting Torion, maar sinds Haren onder de gemeente Groningen valt behoort die steun tot het verleden. We vragen een bescheiden bijdrage van €10 aan elke vriend. Meer mag natuurlijk ook, maar ook minder. Elke euro helpt! Als we op deze manier €2.500 zouden ophalen, dan zou ons dat zoveel meer ruimte geven om bijvoorbeeld de vrijwilligers weer een vrijwilligersvergoeding te kunnen geven en de brandstofkosten te vergoeden en wat meer spek op de botten te krijgen.’ Heeft u als kind, als ouder of grootouder goede herinneringen aan het Huttenbouwdorp? En wilt u ook dat Huttenbouwdorp Haren behouden blijft voor Haren en financieel gezond blijft? Maak dan €10 (meer of minder mag ook) over via: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=RRxzz OmRreCpyFHjFn9hQ