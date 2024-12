Huys de Haar in wording: Locatie Postema gaat weer leven

Nieuws:

In 1960 vestigde autobedrijf J.M. Postema zich aan de Rijksstraatweg 115 en daarom werd de fraaie villa van Jhr. Van Iddekinge gesloopt. Dat zou nu heel wat meer voeten in de aarde hebben, want de witte ‘schoenendoos’ was toen wel even wennen.

Theodor Koenen begeleidt voor projectontwikkelaar MWPO uit Groningen de bouw van luxe appartementen op deze locatie. De naam: Huys de Haar. “Onze architect heeft een relatie gelegd met het verleden door zich te laten inspireren door de villa van Van Iddekinge. Bij het ontwerp van Huys de Haar hebben we de grandeur van toen vertaald naar een moderne appartementenvilla met de woonwensen van 2024.”



Historie

Voormalig eigenaar Jan M. Postema (1937) vertelde aan de krant: “Mijn vader moest met de taxi de zoon van Jhr. Van Iddekinge van het station ophalen. Die kwam naar Groningen om zaken te regelen na het overlijden van zijn ouders. Die woonden in een verwaarloosde villa aan de Rijksstraatweg met grote tuinen erachter, waar nu de Molenbuurt is. Tijdens de taxirit vertelde de zoon dat hij de villa zou verkopen. Mijn pa heeft toen direct een bod gedaan en nog tijdens de rit naar Haren is de koop handjeklap geregeld.”

Senioren

Koenen: “Zelf ben ik pas in 2021 bij het project betrokken. We gingen nadenken over de doelgroep en kwamen al snel uit bij senioren, die elders in Haren hun huizen met tuin verkopen en kiezen voor een appartement. Als je je in hen verplaatst kom je vanzelf op ideeën om er een warm thuis van te maken met een hoog afwerkingsniveau. Ja, we denken namelijk dat mensen in Haren daar prijs op stellen. Bij ons geen holle, maar massieve deuren en hoewel we aluminium gebruiken voor onderhoudsvriendelijke kozijnen, zien de bewoners aan de binnenzijde houten kozijnen. Die voorbeelden van kwaliteit zul je veel zien in Huys de Haar, bijvoorbeeld ook in de extra hoge plafonds en luxe afgewerkte badkamers.”



Buren

In een vroeg stadium is MWPO gaan praten met de omwonenden. Koenen: “Dat moet je altijd doen, zodat je samen kunt optrekken. We hebben enthousiasme ontmoet, maar ook mensen met kritiek op de bouwhoogte, bijvoorbeeld. De sfeer was altijd goed, omdat iedereen het erover eens was dat het bestaande gebouw toe was aan vervanging.” Een ontwikkelaar heeft trouwens niet alleen te maken met de wensen van buren, maar met nog twee andere aspecten: (1) de gemeente stelt eisen aan het ontwerp en aan parkeervoorzieningen (een eigen parkeergarage) en aan de effecten op het verkeer. Ook zijn er wettelijke eisen rondom duurzaamheid en milieu waar een ontwikkeling aan moet voldoen.Ten slotte (2) zijn er ook nog de financiële eisen van de ontwikkelaar zelf: de investering moet uiteindelijk ook financieel haalbaar zijn.

Bouwen maar

Het was volgens Theodor Koenen de kunst om de verschillende belangen samen te brengen in een ontwerp dat aansluit bij de behoefte van ‘de markt’. Voor dat laatste vroeg men adviezen aan de makelaars van Pandomo. “Het resultaat is een mooi plan met luxe appartementen, waarvan we inmiddels 70% hebben verkocht. En in onze branche betekent dat: beginnen met de bouw. En weet je wat zo mooi is: er is tegen het plan door niemand bezwaar gemaakt. Dan is het voor iedereen een win-win situatie.” De bouw start begin 2025 en oplevering wordt najaar 2026 verwacht. Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar. Zie: www.huysdehaar.nl