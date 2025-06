HYROX Duo Event in Haren zondag afgelast wegens naderende hitte

Nieuws:

Door: Redactie

De hitte komt onze kant op en daarom worden in de regio diverse evenementen afgelast. Ook Geoffrey Muller van BodyFit heeft moeten besluiten het HYROX Duo Event (de eerste keer) van zondag te annuleren.

Hij zegt: “Met pijn in het sporthart moeten we jullie informeren dat het Hyrox Duo Event van aankomende zondag helaas wordt afgelast. De weersvoorspellingen geven aan dat er sprake zal zijn van tropische temperaturen, waarbij het kwik boven de 30 graden Celsius uitkomt. Gezien de intensiteit van Hyrox en het fysieke karakter van het event, staat de veiligheid en gezondheid van onze deelnemers, crew en toeschouwers altijd op de eerste plaats. Na overleg met onze (para)medische experts en op basis van de huidige richtlijnen is besloten dat het onverantwoord is om het event onder deze omstandigheden door te laten gaan. We zijn momenteel bezig met het zoeken naar een alternatieve datum om het event te verplaatsen. Iedereen die zich heeft ingeschreven, ontvangt binnenkort persoonlijk bericht met meer informatie over de nieuwe datum of mogelijke compensatie.”