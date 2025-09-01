HYROX evenement in Haren op 21 september, aanmelden kan nog

Nieuws:

Door: Redactie

HYROX is een nieuwe rage. Een sportieve sport waarmee mannen en vrouwen het uiterste vergen van lijf en leden. Daarvoor hebben zij vaak lang getraind. Geoffrey Muller van BodyFit speelt hierop in en houdt op 21 september een HYROX Duo Event. Mooi kijkspel en hij nodig publiek uit om te komen kijken. Het evenement is 21 september van 10.00-16.00 uur bij BodyFit op Sportpark De Koepel.

Geoffrey: “Sinds BodyFitHaren officieel HYROX-partner is geworden, hebben we niet stilgezeten. Op onze locatie op Sportpark De Koepel hebben we een complete outdoor trainingsplaats gecreëerd – zelfs een deel mét overkapping.” Hij roept sporters op om mee te doen: “Of je nu traint voor de volgende wedstrijd in Utrecht of gewoon zin hebt om samen te ‘hyroxen’ – dit event is voor jou.”

Informatie

Deelname is gratis.

✔ Ervaring is niet vereist

✔ Laat je HYROX-tijd concreet worden

✔ Beperkt aantal plekken beschikbaar

Vragen over HYROX of wil je het eerst eens proberen? Neem contact op met Geoffrey Muller.

Publiek is van harte welkom – aanmoedigen mag. Zie www.bodyfitharen.nl