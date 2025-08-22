De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 22 augustus, 2025
Nieuws:

IJsvereniging Nooitgedacht in Onnen bestaat 100 jaar

Door: Redactie

Kalm belt voorzitter Jan Ubels van IJsvereniging Nooitgedacht uit Onnen met de redactie: “Onze vereniging bestaat honderd jaar, zou dat iets voor de krant kunnen zijn?”

Op 13 en 14 september wordt dit jubileum gevierd in het verenigingsgebouw aan de Tijborgsteeg. Het vast samen met Open Monumentendag die door Oldgo die dagen in Onnen wordt georganiseerd. Tijdens deze dagen is er een foto expositie te zien over 100 jaar schaatsen in Onnen.

Kijk hieronder voor de poster: 100 jaar schaatsen in Onnen

