Ilja wil het allemaal beleven: Zeilend naar Kaap Verdië

Door: Redactie

“Ik heb dit nog nooit gedaan en daarom doe ik het”, zegt de 15-jarige Ilja Oostveen uit Haren. Haar variant op de beroemde woorden van Pippi Langkous. Op 18 oktober gaat ze aan boord van het ‘masterskip’ Wylde Swan om samen met ongeveer dertig jongeren het reusachtige schip met twee torenhoge masten veilig naar Kaap Verdië (ten westen van Gambia) te zeilen. Een reis van zes weken. Hoe dan?

Energie

Dit energieke Harense meisje heeft de eigenschappen van een ontdekkingsreiziger in zich. Ze wil letterlijk achter de horizon kijken. Maar ook figuurlijk, want in haar dagelijkse bezigheden is ze altijd op zoek naar nieuwe ervaringen en is bereid zich daar met overgave voor in te zetten. Ze voetbalt bij vv Gorecht en geeft daar training. Ze werkt bij de Jumbo aan het Anjerplein en zeilt al sinds haar 7e; eerst bij VWDTP Haren en nu bij de zeilschool in Lauwersoog. Met haar ouders zeilt ze over de Waddenzee en het IJsselmeer. Tussen de bedrijven door zit ze in VWO 4 op het Montessori Lyceum in de stad.



Zomer

Uitdagingen zoeken is haar tweede natuur en daarom heeft zij zich aangemeld voor het masterskip in oktober. “Ik heb me erin verdiept en het toen natuurlijk met mijn ouders overlegd”, zegt ze. “De reis gaat via Marokko naar Kaap Verdië en aan boord krijgen we allemaal taken. ‘s Nachts wachtlopen, schoonmaak en koers controleren bijvoorbeeld. Je werkt met elkaar samen. Onderwijs gaat trouwens gewoon door, want er zijn vier docenten aan boord. Ik heb veel zin in dit avontuur. We vertrekken in de herfst uit Harlingen en varen in zes weken naar de zomer toe. Waarom ik dit graag wil? Nieuwe ervaringen opdoen. Ik heb dit nog nooit gedaan en daarom doe ik het.”

Verkoop

Tot zover de droom. We moeten het ook nog even hebben over geld. Ilja’s ouders zijn bereid om bij te dragen in de kosten, maar zelf wil Ilja 4.500 euro bijeenbrengen. Ze zegt: “Ik werk bij Jumbo en ik spaar. Verder voorzie ik linnen tasjes van opdruk en verkoop die met winst voor 6,- per stuk. Daarmee heb ik op Koningsdag veel verdiend. Verder heb ik koekjes gebakken en aan de deur verkocht in december. Ik laat honden uit en pas op kinderen. Daarnaast ga ik beginnen met een nieuwsbrief waarin ik vertel hoe de reis gaat en daar kunnen mensen zich voor een klein bedrag op abonneren.” De zaken gaan goed, want mensen houden van ondernemende jongeren. De teller staat op 3.000 euro, nog 1.500 te gaan.

Met al deze activiteiten en ambities vormt zich de enthousiaste persoonlijkheid waarmee Ilja Oostveen haar levensweg ontdekt. Over een studie denkt zij al na maar zij laat zich niet opjagen: tijd genoeg. “Het zou fysiotherapie kunnen worden, maar ook geneeskunde”, zegt ze. Sport en gezondheid hebben namelijk haar interesse. Met de wind in de zeilen vindt deze Harense haar weg, dat staat wel vast. Wie tips voor haar heeft om nog wat bij te verdienen kan mailen: ilja.oostvn@gmail.com