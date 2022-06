In Haren ook support voor protesterende boeren

Door: Redactie

Agrarische bedrijven kom je in Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren nog maar mondjesmaat tegen. Vooral veehouderijen zijn op de vingers van één hand te tellen. Toch zijn er in Haren op verschillende plaatsen adhesiebetuigingen te zien voor de boeren die vandaag protesteren tegen het (voorgenomen) beleid van de regering.

Marjan Hoving, van de gelijknamige veehouderij aan de Oosterweg (waar ook een erfwinkel is gevestigd) laat aan de straat zien dat vandaag een speciale dag is. En ze doet een paar duidelijke statements. Ze zegt: “We zijn zelf niet naar Stroe gegaan, maar we steunen de landelijke actie helemaal. Wij keuren de voorgenomen stikstofmaatregelen af. De plannen zijn gebaseerd op onjuiste aannames en leveren niet het beoogde resultaat.” Hoving gaat nog een stap verder: “De plannen hebben onacceptabele gevolgen voor de melkveehouderij en daarmee de voedselzekerheid. Nergens in de wereld kan voedsel zpo efficiënt en duurzaam worden geproduceerd als in Nederland. Als je die voedselproductie verplaatst is de impact op het klimaat over de hele wereld voelbaar. We doen een dringend beroep op provinciale besturen om samen met de boeren en de sector aan de slag te gaan, voordat de schade onherstelbaar is.”



Oosterweg, Hoving

Ook Sandra Woldring aan de Hoornsedijk in Haren laat duidelijk haar support blijken. Op het weiland naast de Meerwegbrug staat een gebouw van hooi voorzien van een tegeltjeswijsheid die nu als slogan dienstdoet: ‘No farmers, no food’.

Bij de toerit van de A28 vanaf Transferium Haren hangt een spandoek, waarop Den Haag wordt opgeroepen verstandige keuzes te maken.