In sprongen door 30 jaar Haren de Krant

Haren de Krant 30 jaar

Kom naar het Jubileum Café 27 juni – ‘t Clockhuys – vrije in- en uitloop – talkshow van 10-17 uur – Harense gasten – Harense musici – koffie/thee

Zie programma bovenaan deze homepage.

Zo ontstond Haren de Krant

door Hein Bloemink, redacteur/uitgever



Prehistorie van de krant

Het is mijn diepe overtuiging dat iedereen in het beroep terechtkomt waarvoor die in de wieg is gelegd. Zo is het mij in ieder geval vergaan. Ik had het geluk dat mijn ouders mij ruimte gaven om mijn intuïtie te volgen, ook al hadden zij misschien andere verwachtingen van hun jongste zoon. Het resultaat daarvan is dat ik nu al 30 jaar Haren de Krant maak en dat is voor mij een belangrijk onderdeel van mijn leven geworden. Ik mag mijn ouders dankbaar zijn dat ze mij in 1969 veel complimenten gaven voor mijn eerste ‘boek’ met als titel ‘Bankoverval in Winterswijk’. Ik was acht jaar en typte zeven kantjes vol tot en met de arrestatie van de boeven. Een jaar later, in 1970, schreef ik mijn eerste eigen krant: ‘Uit de eerste hand’. Die naam had mijn oudere zusje bedacht en ik schreef stukjes uit de Dikke Duim en bedacht zelfs de advertenties van lokale winkeliers in Haren, die nu ook in het echt onze adverteerders zijn. Familie en buren mochten de krantjes voor 25 cent lezen en dat was mijn eerste verdienmodel. Daar ligt de kiem van Haren de Krant.

1995 – “We willen een krant beginnen in Haren”

Foto: Dick van der Leij, die in 1995 kwam met het idee van Haren de Krant, overleden in 2021

Het is april 1995. Dick van der Leij van Reclamebureau Adfo Movere in de stad komt bij mij koffiedrinken. Voor dat bureau schrijf ik als freelancer al teksten, maar nu had Dick wel een heel bijzondere opdracht: “We willen een krant beginnen in Haren en jij wordt de redacteur.” Ik was direct enthousiast, want jaren daarvoor had ik al nagedacht over een eigen krant in mijn dierbare Haren. Ik was namelijk sinds 1990 p.r.-man van Koopcentrum Haren en kende alle winkeliers van die tijd. Dat was een voordeel, want die maakten een vliegende start mogelijk voor Haren de Krant (die eerst Haren Seizoenkrant heette). Ik ging nadenken over artikelen en interviewde binnen enkele dagen wethouder Michiel Verbeek (die een toelichting gaf op een begrotingstekort van drie miljoen in Haren) en Olaf de Rode (die blind was en zijn weg toch kon vinden in het dorp). Dat waren de eerste echte interviews in de krant en ik was er trots op. Intussen ging Dick van der Leij (in 2021 overleden) advertenties verkopen. Op de voorpagina gaf voorzitter Dik Homan van Koopcentrum Haren het startschot voor de krant (‘De aftrap’) en begin juni 1995 verscheen de allereerste krant met een column waar iemand heel erg boos over werd. Het avontuur was begonnen. In 1999 zetten mijn broer Maarten en ik de krant zelfstandig voort en dat doen we nog steeds.

1999- “Wij willen jullie vormgevers wel worden”

Ik reed in februari 1999 door de Kerkstraat in Haren en werd gebeld door Wim de Jong, grafisch vormgever uit Assen. Hij had een ontwerpbureau opgezet met Eddy Bolderdijk. Ze hadden krantenervaring en wilden de vaste vormgevers van Haren de Krant worden. Zij hebben de krant echt vooruit geholpen en het ontwerpproces gedigitaliseerd. Veel gebeurde eerst nog op papier, zoals advertenties, dus ik reed in die jaren 1000 x op en neer naar Assen. In 2011 is Eddy helaas overleden. In 2012 zijn we overgestapt op de vormgevers van 1609Bold en sinds 2018 is Marike Braakman daar onze vaste vormgever.

Foto: Eddy Bolderdijk, vormgever van het eerste uur, overleden in 2011.

2002- “Waarom hebben jullie geen website?”

Herman Daems uit Haren was een trouwe lezer van de krant en hij was het die mij in 2001 aan de jas trok: “Waarom hebben jullie geen website?” Tja, waarom niet? Moet dat dan? Met een glimlach heeft hij ons over de streep getrokken en bouwde als vrijwilliger de eerste versie van www.harendekrant.nl. Ik weet nog dat ik nieuwe artikelen aan hem moest mailen en dat hij ze online zette. Later kreeg ik het beheer over de site en begon ik steeds vaker zelf artikelen te plaatsen. In de eerste maand hadden we 450 bezoekers per maand en vandaag de dag hebben we in een maand gemiddeld maar liefst 25000 bezoekers.

2008- Een eigen team van bezorgers

De kranten werden in Haren en omstreken (35.000 stuks) de eerste jaren bezorgd door een extern bureau en daar mankeerde soms wel wat aan. We hebben daarom voor Haren een eigen ploeg van 30 bezorgers op poten gezet. Via een trucje wist ik de bezorgroutes van het Harener Weekblad te ‘stelen’ en daardoor konden we direct aan de slag met onze eigen mensen. Het waren vooral jongeren, maar steeds vaker wordt onze krant door senioren bezorgd. Onze depothouders waren in de loop der jaren Joyce Schouwman (Meerweg), Tineke de Smit (Windeweg), Lammert Wedda en sinds enkele jaren is het Carst Smit van TinQ (Kerklaan).

2016- Krantenoorlog

In het landelijke NOS-Journaal werd in 2016 melding gemaakt van een krantenoorlog in Haren. Het was dan ook heel bijzonder dat er in deze digitale tijd in één dorp maar liefst vier kranten werden uitgegeven. Hoe kwam dat? Sinds 1995 had Haren twee kranten: Harener Weekblad en Haren de Krant. Uit ‘het niets’ werden in 2016 twee nieuwe kranten opgericht: Harense Toestanden (door Paul van Weringh) en Ons Haren (van Dorpsklanken). Paul van Weringh vond dat de lokale media een beetje opgeschud moesten worden en dat lukte. Na een jaar echter verdwenen de nieuwkomers alweer en Haren de Krant had het overleefd. Het was schrikken! Het Harener Weekblad (NDC Media) was door het gedoe verder teruggezakt en die uitgever zag in de gemeentelijke herindeling van 2019 de aanleiding om hun krant op te heffen. Sindsdien bestaat alleen Haren de Krant nog.

Foto- Paul van Weringh

Onze adverteerders: de top 4

Zonder adverteerders geen Haren de Krant. We prijzen ons gelukkig dat zoveel winkels en bedrijven Haren de Krant zien als hun uithangbord in de regio. De contacten met hen zijn erg goed en daar zijn we ze dankbaar voor. Een paar namen willen we hier graag specifiek noemen: de top 3 van adverteerders die sinds 1995 in nagenoeg alle uitgaven hebben geadverteerd en daardoor een grote bijdrage hebben geleverd aan de continuïteit van de krant:

Expert Haren (in letterlijk alle uitgaven een advertentie)

Homan (in vrijwel alle uitgaven een advertentie)

Hans Joling Schilderwerken (in vrijwel alle uitgaven een advertentie)

TIB Installatiebedrijf (in vrijwel alle uitgaven een advertentie)

2025- Jubileum

Op 14 april werd door Omroep Max een reportage over Haren de Krant uitgezonden. Het blijft namelijk best bijzonder dat Haren zijn eigen maandelijkse krant heeft. Vaak wordt me gevraagd hoe het mogelijk is dat de ‘ouderwetse krant’ zich staande houdt. Het antwoord is dat juist in deze hijgerige online-tijden een papieren krant wordt gewaardeerd door de lezers. Daar komt bij dat het publiek steeds meer interesse krijgt in lokaliteit. Op het gebied van winkelen, voeding en ook…Harens nieuws van een Harense uitgever. Wat ook helpt is dat Haren de Krant gemakkelijk is te benaderen: tips en suggesties komen bij mij iedere dag binnen en ik heb sterk het gevoel dat mensen de krant ook een beetje zien als ‘hun podium’. Bedrijfseconomisch kan de krant bestaan omdat we de krant met weinig mensen maken. Om maar even een voorbeeld te noemen: redactie, advertentieverkoop en management bezorgers zijn in handen van één persoon (die bij klachten soms ook kranten nabezorgt). Die ene persoon ben ik inderdaad en ik beklaag me niet. Integendeel! Een veelzijdiger baan is nauwelijks denkbaar. En dat in mijn eigen dorp!

