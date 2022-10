Inbraak Parallelweg Glimmen: wie heeft camerabeelden?

Door: Redactie

Het zou handig zijn als mensen in Glimmen, die beschikken over beveiligingscamera’s, zouden checken of er in de nacht van dinsdag op woensdag verdachte dingen zijn geregistreerd in de omgeving van de Parallelweg.

Naar wij vernemen in een woning aan deze weg een inbraak gepleegd bij afwezigheid van de bewoners. Er is schade toegebracht aan ramen en kozijnen. De politie heeft buurtonderzoek gedaan.

De inbreker heeft geprobeerd het dubbelglas kapot te krijgen. Toen dat niet lukte is geprobeerd met de koevoet de deur open te krijgen. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Heeft u informatie voor de politie? Bel 0900-8844 en vraag naar de buurtagenten van Haren.