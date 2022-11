Inbraakgolf in Glimmen? Wees alert.

Nieuws:

Door: Redactie

De laatste weken bereiken ons berichten over inbraken in Glimmen.

Vandaag, donderdag, is er bij daglicht ingebroken aan de Oude Schoolweg en onlangs twee keer aan de Parallelweg, waarover wij berichtten.

Er gaan ook verhalen rond over pogingen tot inbreken of verkenningen door personen die checken of er iemand thuis is.

Mensen in Glimmen kunnen maar beter extra alert zijn deze donkere weken. Ziet u iets verdachts? Bel de politie 0900-8844.