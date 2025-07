Informatieavond autodelen in de Biotoop

Nieuws:

Door: Redactie

Duurzaam Haren organiseert regelmatig informatieavonden over autodelen – deze keer in de Biotoop. Autodelen wint snel aan populariteit, maar veel mensen weten nog niet wat er in hun eigen dorp al kan. In 2023 won het dorp de Deelaward voor beste buurtinitiatief.

Tijdens de informatieavond krijgt u een overzicht van de verschillende vormen van autodelen die actief zijn in Haren. U hoort ervaringen van dorpsgenoten, kunt al uw vragen stellen aan de werkgroep, en krijgt u praktisch advies om zelf aan de slag te gaan.

Duurzaam Haren werkt aan een leefbare en toekomstgerichte dorpsgemeenschap, met projecten rond energie, mobiliteit en vergroening. Samen maken we het verschil – van onderop.

De volgende informatieavond is op maandagavond 14 juli 19:30 in de Biotoop. Kijk voor het aanmelden voor de informatieavond en meer informatie op de website duurzaamharen.nl/autodelen