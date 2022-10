Informatieavond over nieuwbouw gymzaal De Meet (achter OBS de Wissel)

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente organiseert op 26 oktober van 18.15 uur tot 20.15 uur een inloopbijeenkomst waar omwonenden en belangstellenden het ontwerp van de nieuw te bouwen gymzaal De Meet kunnen bekijken.

Ook wordt het eerste ontwerp van het terrein rondom de gymzaal getoond. Er zijn ideeën om beweegtoestellen en een pannakooi te plaatsen. De gemeente hoort graag uw ideeën over de inrichting van dit terrein. De inloopbijeenkomst vindt plaats in OBS De Wissel aan de Mellenssteeg 16. Uiteraard is er tijdens deze inloopbijeenkomst ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.