Informatieavond over project ‘herstel landgoed Mikkelhorst’ in Oosterhaar

Door: Redactie

Rond 1640 stond het landgoed Mikkelhorst in Haren, nabij de huidige straten de Bongerd en Oude Borg. Destijds stond het ver van de bewoonde wereld, omringd door een gracht (waarvan een deel nog is te herkennen aan Bongerd) en een park. Gemeente, Provincie en Landschapsbeheer Groningen proberen de contouren van het landgoed weer zichtbaar te maken in de huidige woonwijk. Men vindt het belangrijk dat sporen van het verleden onderdeel blijven van het huidige Haren.

Aanmelden informatieavond

De voorbereidingen zijn al een poos gaande (we berichtten er al over in de krant van maart 2021). De projectleider vindt nu de tijd rijp om omwonenden te informeren over de plannen, maar ook om tips op te halen. Op 13 december vindt er een informatieavond plaats in MFC Mellenshorst van 19.30-21.00 uur. Aanmelden kan via: m.wilting@landschapsbeheergroningen.nl