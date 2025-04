Ingezonden artikel: Deze simpele outfit truc werkt altijd (ook in Haren) 

Door: Sales

Soms heb je van die dagen waarop je gewoon moeiteloos stijlvol voor de dag wilt komen, zonder uren voor de kast te staan. Gelukkig is er een simpele outfit truc die altijd werkt: kies voor tijdloze basics en combineer slim. Of je nu door het centrum van Haren struint of een terrasje pakt, met deze tips zit je outfit altijd goed.

Denk na over het dragen van basics, zoals een oversized shirt

De basis van een sterke outfit? Dat is het kopen van goede basics. En een oversized shirt is daar een perfect voorbeeld van. Het zit comfortabel, oogt modern en geeft je look een relaxte uitstraling zonder dat je er te nonchalant uitziet. Ga voor neutrale kleuren zoals wit, zwart of beige voor een tijdloze look, of kies een subtiele print om net iets meer op te vallen. Combineer het met een strakke jeans of een relaxte broek en je hebt zonder moeite een stijlvolle outfit te pakken. Niet zo gek dus dat dit een enorm trendy item is om te hebben.

Ga voor een jas in een rustige kleur: een succes voor iedere outfit

Een goede jas kan je hele outfit maken of breken. Daarom is een jas in een rustige kleur altijd een slimme keuze. Heren jassen in tinten zoals beige, navy, zwart of olijfgroen zijn moeiteloos te combineren met de rest van je garderobe en zorgen ervoor dat je er altijd verzorgd uitziet. Of je nu kiest voor een trenchcoat, een bomberjack of een lichte zomerjas, met een neutrale tint zit je altijd goed. Perfect voor een casual dag in Haren of een avondje uit in de stad.

Een jeans in een relaxte pasvorm: comfort en stijl in één

Niets voelt fijner dan een jeans die goed zit én er stijlvol uitziet. Voor een moeiteloos coole look is een heren broek in een relaxte pasvorm de perfecte keuze. Denk aan een straight-fit of een loose-fit model: comfortabel, trendy en makkelijk te combineren. Ga voor een klassieke blauwe jeans of probeer eens een lichte wassing voor een frisse uitstraling. Draag de broeken voor heren met sneakers en een oversized shirt voor een casual look, of met een nette jas als je een iets chique vibe wilt.

Met deze simpele outfit truc – sterke basics, een rustige jas en een relaxte jeans – zit je altijd goed. Geen gedoe, geen stress, gewoon stijlvol de deur uit, of je nu in Haren bent of ergens anders!