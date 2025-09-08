Ingezonden artikel: Haren maakt zich op voor elektrisch rijden: wat betekent dit voor u?

Door: Sales

Steeds vaker zien we ze geruisloos door onze straten rijden: elektrische auto’s. Deze ontwikkeling is niet alleen landelijk zichtbaar, maar ook hier in Haren kiezen meer inwoners voor duurzaam vervoer. De overstap naar elektrisch rijden brengt vragen met zich mee, vooral over het opladen. Een eigen laadpunt aan huis speelt hierin een belangrijke rol.

De groei van elektrische auto’s in onze gemeente

De toename van elektrische voertuigen in Haren draagt direct bij aan een prettigere leefomgeving. Minder CO2-uitstoot en minder motorgeluid maken onze straten schoner en stiller. Deze verschuiving wordt ondersteund door een groeiend bewustzijn over duurzaamheid en de wens om bij te dragen aan een groenere toekomst voor onze gemeente.

Terwijl het netwerk van openbare laadpalen groeit, ontdekken veel EV-rijders de voordelen van een eigen oplaadpunt. Het biedt een structurele oplossing die perfect aansluit op het dagelijkse leven.

Het gemak van een laadpunt aan huis

Een eigen laadstation biedt comfort en zekerheid. Het is de meest efficiënte manier om uw auto op te laden, direct bij u voor de deur.

Een bekend ongemak voor EV-rijders is de zoektocht naar een vrije openbare laadpaal. Zeker in woonwijken kan de vraag het aanbod overstijgen. Met een eigen laadpunt is dit verleden tijd. U komt thuis, plugt de auto in en de volgende ochtend is de accu weer vol, zonder enige moeite.

Daarbij is thuis opladen bijna altijd goedkoper dan laden bij een openbaar laadpunt. De stroomtarieven van uw energieleverancier zijn doorgaans lager dan de tarieven die laadpaalexploitanten rekenen. Door ’s nachts te laden tijdens daluren kunt u nog meer besparen. Een laadpaal voor thuis is daarmee een investering die zichzelf op termijn terugverdient.

Waar moet u op letten bij de aanschaf?

Wanneer u overweegt een laadpunt te installeren, zijn er een paar zaken om rekening mee te houden. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat u een model kiest dat perfect past bij uw auto, uw woonsituatie en uw wensen.

Het juiste laadvermogen: stem het vermogen van de laadpaal af op wat uw auto aankan en wat uw meterkast toelaat.

Het type stekker en kabel: de meeste Europese auto’s gebruiken een Type 2-stekker. U kunt kiezen voor een laadpaal met een vaste kabel of een losse contactdoos (socket).

Mogelijkheden voor slim laden: slimme laadpalen kunnen het laden optimaliseren op basis van de stroomprijzen of de beschikbaarheid van zonne-energie.

De installatie en veiligheid: laat de installatie altijd uitvoeren door een erkend installateur om de veiligheid te garanderen.

Het aanbod is divers en de techniek ontwikkelt zich snel. Het is verstandig om u goed te oriënteren voordat u overgaat tot het laadpalen kopen. Vergelijk specificaties en functionaliteiten om een duurzame keuze te maken die jarenlang meegaat.

Uw volgende stap naar duurzaam rijden

De overstap naar elektrisch rijden is een belangrijke stap richting een duurzamer Haren. Een eigen laadpunt maakt deze overstap niet alleen makkelijker, maar ook slimmer en voordeliger. Door u goed te informeren over de mogelijkheden, kunt u een weloverwogen beslissing nemen die past bij uw persoonlijke situatie en bijdraagt aan een schonere toekomst voor ons allemaal.