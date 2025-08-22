Ingezonden artikel: Wat beweging doet voor de gezondheid in Haren

Door: Sales

Bewegen is goed voor lichaam én geest, daar kan niemand omheen. Het maakt niet uit of je piepjong bent of al wat jaren meedraait, je lijf en hoofd worden er altijd beter van.

Baby’s, peuters en kleuters

Voor de allerkleinsten is bewegen bijna net zo belangrijk als eten en slapen. Het helpt hen om een gezond gewicht te behouden, hun motoriek te ontwikkelen en hun hersenen beter te laten werken. Kinderen die veel bewegen leren ook sneller omgaan met anderen en voelen zich vaak gelukkiger. Combineer dit met genoeg slaap en minder stilzitten en je legt een stevige basis waar ze hun hele leven profijt van hebben. Jong geleerd is immers oud gedaan.

Kinderen en jongeren

Wie denkt dat kinderen al genoeg bewegen omdat ze druk zijn, heeft het mis. Beweging doet veel meer dan alleen energie kwijtspelen. Het versterkt hart, longen, spieren en botten en het zorgt ervoor dat hun gewicht beter onder controle blijft. Maar er is meer. Ze slapen beter, leren makkelijker en voelen zich zekerder in hun vel. Bij kinderen met ADHD of een beperking kan beweging zelfs helpen om beter te focussen en sociaal sterker te worden.

Bij een beperking of chronische ziekte

Mensen die leven met een aandoening halen net zoveel voordeel uit beweging, vaak zelfs meer. Het geheugen gaat vooruit bij ziektes zoals Parkinson of na een beroerte en dagelijkse taken verlopen vaak soepeler. Ook de levenskwaliteit stijgt en pijn kan verminderen. Zelfs bij chronische ziektes zoals diabetes of hoge bloeddruk kan een actief leven het verloop vertragen en de dagen aangenamer maken. Voor wie zich prettiger voelt met extra ondersteuning kan het dragen van de juiste kleding, zoals een stevige bralette, helpen om comfortabel te bewegen zonder belemmeringen.

Volwassenen en ouderen

Wie genoeg beweegt, trakteert zichzelf op een gezonder en vaak ook langer leven. De kans op ziektes zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten en bepaalde kankers wordt kleiner. Bewegen zorgt voor een scherper geheugen, een betere nachtrust en minder kans op depressieve gevoelens. Bij ouderen helpt het bovendien om botten sterker te houden, het evenwicht te verbeteren en valpartijen te voorkomen. Het mooie is dat je er ook nog een fitter immuunsysteem bij krijgt, iets wat zeker in tijden van virussen mooi meegenomen is. Een goede tip hierbij is om comfortabele kleding te dragen die beweging makkelijk maakt. Denk bijvoorbeeld aan een lichte sportlegging voor dames die niet knelt en je vrij laat bewegen tijdens een wandeling of een sportsessie.

Tijdens en na de zwangerschap

Voor zwangere vrouwen en kersverse mama’s is bewegen extra waardevol. Het verkleint de kans op complicaties, helpt om beter te slapen en beschermt tegen postnatale depressie. Daarnaast heeft ook het kindje er voordeel van, bijvoorbeeld door een gezonder gewicht en een betere start na de geboorte. Rustige beweging zoals wandelen of zwemmen is vaak een veilige keuze, zolang het lichaam dat toelaat.

Waarom niet te veel stilzitten

Beweging is belangrijk, maar te lang stilzitten kan veel verpesten. Zelfs wie dagelijks sport, kan zijn gezondheid schaden door uren achter elkaar neer te ploffen. Spieren schakelen dan over op slaapstand, je vetverbranding vertraagt en je voelt je vaak minder energiek. Regelmatig opstaan en even rondlopen is dus geen overbodige luxe. Een glas water halen of gewoon even uitrekken kan al wonderen doen.

Buiten bewegen, ook in Haren

Een veelgestelde vraag is of bewegen in vervuilde lucht nog wel gezond is. Het antwoord is geruststellend: ja. De voordelen van stappen of fietsen wegen veel zwaarder dan de nadelen. Bovendien stoot je zelf minder uit door de auto te laten staan. Voor ontspanning is het natuurlijk fijner om in de groene omgeving van Haren te wandelen of fietsen. Daar adem je frissere lucht in en kom je nog beter tot rust.