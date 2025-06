Ingezonden artikel: Zo blijven je houten meubels schoon en mooi zonder stress

Door: Sales

Vetplekken op je mangohouten tafel? Die wil je voorkomen! Maar hoe houd je meubels van mangohout langer mooi? Of je nu een zwart dressoir hebt of een naturel-houten tafel: met de juiste verzorging ziet jouw interieur er altijd fris en verzorgd uit. In dit artikel lees je precies hoe je van je meubels van mangohout de kwaliteit bewaakt.

Zo verzorg je mangohouten meubels zonder gedoe

Mangohout is prachtig, maar vraagt wel om de juiste verzorging. Met de Wood Care Kit van De Meubel Importeur geef je je houten meubels een grondige opfrisbeurt. In dit pakket zitten twee belangrijke producten: matt polish en natural wood cleaner. Je hebt ook een paar handige hulpmiddelen nodig zoals een pluisvrije doek, oude doeken en handschoenen.

Pak het als volgt aan:

Maak het meubel eerst goed schoon met de wood cleaner en verwijder oud vuil en vet. Test de polish op een hoekje waar je het niet meteen ziet. Tevreden met het resultaat? Breng dan een dunne laag polish aan, in de richting van de houtnerf. Laat het meubel volledig drogen voordat je het weer gebruikt. Nog niet helemaal tevreden? Herhaal dan de laatste stappen.

Zwart hout verzorgen doe je zo

Zwarte houten meubels zoals een kast of dressoir vragen om een andere aanpak. Hiervoor gebruik je greenfix black: een speciale olie van De Meubel Importeur die zwarte meubels weer laat stralen. Let op: deze olie maakt licht hout niet donker, dus gebruik het alleen op hout dat al donker is afgewerkt.

Volg deze stappen voor het beste resultaat:

Reinig het oppervlak met een droge doek. Test de olie op een onopvallende plek. Breng de olie dun aan met een zachte doek, met de houtnerf mee. Laat het meubel goed drogen voordat je het weer gebruikt.

Klaar om je meubels te beschermen?

Met deze tips en de juiste producten van De Meubel Importeur weet jij precies hoe je je meubels beschermt tegen vuil, kringen en slijtage. Bestel eenvoudig via de website en bekijk per product de gebruikstips. Zo blijven jouw meubels van mangohout langer mooi.

Afbeelding: De Meubel Importeur