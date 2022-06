Initiatief om tekort aan woonruimte studenten te verminderen

Door: Redactie

Vanwege de grote woningnood zijn de gemeente Groningen en Hospi Housing een samenwerking aangegaan. Per juli 2022 start een gezamenlijke campagne met als doel hosts en gastgezinnen te vinden voor de verhuur van een kamer in huis.

Hospitaverhuur als veelzijdige oplossing

Het kamertekort in Groningen is enorm. Tegelijkertijd is er een grote groep mensen met een kamer over in huis. Hospi Housing biedt een oplossing door (internationale) studenten te koppelen aan lokale hosts en gastgezinnen. Uit ervaring blijkt dat deze manier van wonen een positief effect heeft op het welzijn van zowel de host als student.

Hospi Housing maakt persoonlijk kennis met alle hosts en gastgezinnen en helpt hen bij het tijdelijk in huis nemen van een student. Als host kun je gemiddeld €400,- per maand verdienen en help je een student aan een veilige plek en een goede start in Groningen. Bij de matching wordt goed gekeken naar de wensen van de host en student. Voor hosts en gastgezinnen is de service gratis, studenten betalen een eenmalige fee.

Uitbreiding naar Groningen

Hospi Housing is reeds actief in Utrecht, Leiden en Maastricht en heeft een netwerk van meer dan 200 hosts en gastgezinnen en +5000 studenten. Met Groningen zet het de volgende stap in haar missie om een significante bijdrage te leveren in de strijd tegen de woningnood. De opdracht voor Groningen is een netwerk van gastgezinnen, hosts en studenten opbouwen en vervolgens matches tot stand te brengen tussen vraag en aanbod. De overeenkomst tussen de gemeente en Hospi Housing is voor 2 jaar, met als doel 100 matches tot stand te brengen en te bouwen aan een duurzame en sociale oplossing voor de woningnood. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, de Groninger Studentenbond, Shelter Our Students en Erasmus Student Network Groningen.

Daan Donkers van Hospi Housing: “Groningen is een echte studentenstad en niet voor niks de parel van het Noorden. Wij zijn trots dat we met ons concept oude en nieuwe Groningers dichter bij elkaar kunnen brengen en een oplossing bieden voor de woningnood.”



Proef in Groningen voor studiejaren 2022-2023 en 2023-2024

De samenwerking tussen de gemeente Groningen en Hospi Housing betekent dat het de komende twee studiejaren in Groningen tijdelijk toegestaan is om zonder vergunning een onzelfstandige kamer in huis te verhuren. Per studiejaar mag via Hospi Housing één kamer worden verhuurd voor een maximale periode van 6 maanden.