Inloopspreekuur voor ouderen in ’t Clockhuys: Uw Assistent Geert Naber

Door: Redactie

Zelfstandig wonende ouderen in Haren maar ook mensen die zich voor deze ouderen in willen zetten kunnen de komende maanden terecht in ’t Clockhuys voor uitleg en advies. Geert Naber van UWassistent houdt de komende vrijdagmiddagen van 13.00 tot 15.00 uur een inloopspreekuur.

Geert Naber zegt: “Er is veel vraag naar ondersteuning door ouderen die zelfstandig wonen. Vaak gaat het om huishoudelijke hulp, tuin- en klushulp, vervoer of hulp bij de administratie. UWassistent voorziet in die vraag maar is daarbij afhankelijk van dienstverleners uit de regio die werken met hoofd, handen en hart. Het idee achter het concept is simpel. Particuliere dienstverleners verrichten taken bij (vooral oudere) particulieren in de buurt. De tarieven voor de klant zijn alleszins acceptabel. Dienstverleners die zich in zetten ontvangen een vergoeding vanaf 14,- per uur. Geert Naber zorgt voor het goed inventariseren van de vraag en borgt het proces. Dienstverleners worden beoordeeld op betrouwbaarheid en de UWassistent ondernemer zorgt voor de juiste match. Zowel klant als dienstverlener ontvangen overzichten van gewerkte uren en bedragen.”

Meer informatie? Kijk op www.uwassistent.nl, mail naar geertnaber@uwassistent.nl of bel 06-82466028.