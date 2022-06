Innovatie bij het bermwinkeltje aan de Rijksstraatweg

Door: Redactie

Het is grappig om te zien hoe in de openbare ruimte initiatieven worden genomen door particulieren om enerzijds handel te drijven en anderzijds service te bieden aan passanten.

Om met het laatste te beginnen: in Haren zien we al heel wat straatbibliotheken, sommige zelfs luxe ingericht. Passanten mogen er boeken lenen en oude boeken terugplaatsen. Wat de handel betreft: je ziet tafels en karren bij de straat staan voor de verkoop van groente, fruit of honing; alles eigen kweek of fabricaat. Of plantjes, zoals hier op de hoek van de Rijksstraatweg en Potgieterlaan.

Deze kar staat er al jaren. Het lijkt een hobby van één van de omwonenden. De verkoper is wel een doorzetter, want de kar staat er altijd. De winkel op wieltjes is voorzien van een paar gemakken.

Zo is er de rode handgreep, zodat de winkelwagen na de dag comfortabel naar huis gerold kan worden op zijn rubberen luchtbandjes. Tweede opvallende voorziening is de camera, die erop moet toezien dat de kar niet wordt vernield of dat mensen niets stelen. Het is trouwens de vraag of de camera echt werkt, want wifi is daar natuurlijk niet. Maar het meest innovatief is wel het afrekensysteem. Wie cash wil betalen kan het geld in een kistje doen (heerlijk ouderwets en een bewijs van vertrouwen in de mensheid). Maar wie geen cash geld meer bij zich heeft, kan hier toch kopen. Er hangt een kaart met een QR-code. Wie zijn smartphone (niet te oud) hierop richt wordt automatisch doorgestuurd naar de website van Tikkie. Daar vult men het bedrag in en kan men vervolgens gemakkelijk betalen. Contactloos.

Innovatie dringt door tot in de berm. Wie de persoon achter dit winkeltje is weten we nog niet. Maar het zal niet lang duren tot iemand ons dit meldt. Dan kunnen we deze creatieve bermwinkelier interviewen voor Haren de Krant. Tips: redactie@harendekrant.nl .



Zie de camera…