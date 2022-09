Innovatief denken in de Harense sportwereld

Nieuws:

Door: Redactie

Het belang van sportverenigingen kan nooit overschat worden. Ook in Haren zijn ze een bindmiddel in de lokale samenleving. Om clubs vooruit te helpen heb je pioniers nodig die buiten de hokjes kunnen denken. Mensen met innovatieve ideeën. Zoals basketballers die een extra stichting hebben opgericht en voetballers die met een QR-code op hun shirt gaan spelen. Hier hun verhaal.

Voorbeeld 1

Ambities in Haren:

‘Martini Sparks over twee jaar in landelijke top’

Wat veel mensen niet weten is dat de Harense basketbalclub HSVB in 2017 een aparte stichting heeft opgericht om het Harense vrouwenbasketbal naar de top van de eredivisie te leiden. Hoe zit dat en hoe pakt de club dat aan?

Vergoeding

Het sportieve kapitaal van deze stichting (SVTN) heet: Martini Sparks. Voorzitter Cees Dijkhuis zegt dat dit team ooit de ‘trots van Haren’ zal zijn, spelend om het kampioenschap in de eredivisie. Het vrouwenteam bestaat voor de helft uit jonge talenten uit Haren en omgeving, eigen kweek dus. Verder zijn er goede meiden uit andere delen van het land (transfers) en ze zoeken zelfs buitenlandse vrouwen, die bijvoorbeeld in Groningen studeren. Er is budget om speelsters een vergoeding te betalen. “Ze trainen acht keer per week, vergeet dat niet”, zegt Dijkhuis.

Topsport

Het idee voor de aparte stichting met daarin Martini Sparks kwam van Cees Dijkhuis en enkele andere bestuursleden van HSVB. Die club had in 2017 wel een opkikker nodig en daarvoor bedacht men een plan. De gedachte was: als HSVB in de top van de eredivisie gaat spelen, zou dat een aanzuigende werking hebben voor nieuwe (jonge) spelers. Men richtte het vrouwenteam Martini Sparks op en omdat de weg naar de top geld en veel aandacht vereist besloot men het team in een aparte stichting onder te brengen. “Daar kunnen we ons concentreren op topsport, terwijl we bij HSVB ook aandacht kunnen blijven geven aan recreatief basketballen”, zegt Dijkhuis.

Corona

De route naar de landelijke top werd uitgestippeld in een 4-jarenplan, waarbij men er rekening mee hield dat Martini Sparks het eerste jaar veel zou verliezen. In het tweede jaar werden er volgens plan al partijen gewonnen, maar in maart 2020 stopte alles door de lockdowns. “Corona was een ramp voor de club”, zegt Dijkhuis. “Spelers haakten af, geen wedstrijden meer. We moesten in 2021 helemaal opnieuw beginnen.” In het laatste seizoen werd er ook wel eens gewonnen en werd men 6e (van 9) in de vrouweneredivisie.

Sponsors

Cees Dijkhuis glimt als hij over ‘de Sparks’ vertelt. Stralend spreekt hij zijn gedurfde ambitie uit: “Als wij op jaarbasis 50.000 euro extra binnenhalen van sponsoren, doen we over twee jaar mee om het kampioenschap van Nederland.” Dijkhuis wijst op Pieter Eggens, alleskunner en vrijwilliger bij HSVB. Die is teammanager van de Martini Sparks en houdt zich ook met sponsorwerving bezig. “We hopen bedrijven in Haren warm te maken. Ze kunnen leuke acties doen met de Sparks, ook in het centrum van Haren”, zegt hij.

Volgens Cees Dijkhuis mag iedereen gerust weten dat er in de Harense vrouwensport maar één team is dat hardop uitspreekt dat ze voor de landelijke titel wil gaan strijden: Martini Sparks. “Ik hoop dat Haren het team in haar hart sluit en trots zal zijn op wat ze presteren.” Intussen groeit HSVB weer als kool: meer dan 200 leden. Zie ook: www.martinisparks.nl

Voorbeeld 2

Innovatieve sponsorwerving in Glimmen

Voetbalclub VV Glimmen is wat je noemt ‘strak georganiseerd’. Genoeg goede vrijwilligers, een jong bestuur en een accommodatie waar menig club jaloers op zou zijn: kunstgras, pupillen arena, ruimte kantine. Het geld van sponsors is echter ook bij deze club een noodzakelijke bron van inkomsten. Voor de werving van een nieuwe hoofdsponsor bedacht men nu een innovatief plan.

Maatschappelijk

Vincent van Lang en Sander Renkema (sponsorcommissie) stelden vast dat veel sponsoren niet uit zijn op de ‘exposure’ zoals we die in de professionele sportwereld kennen. “Ze vinden het gewoon belangrijk om de club te steunen”, zegt Renkema. “Zij zien de maatschappelijke waarde van een sportvereniging in het dorp Glimmen. Die willen ze steunen.” Van Lang: “Het gaat ze echt niet in de eerste plaats om hun naam op de shirts of reclameborden.”

Klik

Hierover denkend (en omdenkend) bedachten ze met de sponsorcommissie, dat het beter zou zijn om een hoofdsponsorgroep op te zetten van bedrijven, die hierbij met kleinere bedragen kunnen aansluiten. Renkema: “Je krijgt dan gelijkdenkende ondernemers bij elkaar, die iets voor de hele club en het dorp willen betekenen.” Van Lang: “We hebben nu een groep van acht sponsors bij elkaar en laatst bleek bij een borrel dat er direct een klik was. Sommigen kenden elkaar nog niet, trouwens.” Renkema: “De eerste onderlinge zakelijke contacten zijn al ontstaan, hoorde ik. Het heeft een netwerkfunctie.”

Powered by…

De sponsorgroep van Glimmen heeft een naam: No12 (omdat de sponsorgroep een soort ‘twaalfde man’ is). En omdat er nu geen logo’s meer op shirts gezet hoeven worden, kan worden volstaan met de vermelding van No12, powered by fun. Die laatste slogan past bij VV Glimmen, waar speelplezier voorop staat. Daarnaast staat op alle shirts een QR-code, die leidt naar informatie over de aangesloten bedrijven. Van Lang: “Bij de eerste wedstrijd zag je mensen met een mobieltje achter spelers aanlopen om die QR te scannen, het is iets nieuws.” Renkema: “Natuurlijk gaan we hier op de club nog wel de namen van de groep zichtbaar maken.”

Inkomsten

Met deze aanpak heeft de club nu al de inkomsten die voorheen in twee jaar binnenkwamen van de hoofdsponsor. Renkema: “Het is allemaal een experiment, maar de eerste signalen zijn heel positief.” Hij is eigenaar van het communicatiebureau Junction en hij zet zijn expertise als vrijwilliger in. Dat is voor VV Glimmen extra mazzel.