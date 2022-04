Instuif voor potentiële vrijwilligers van Humanitas 12 mei

Nieuws:

Door: Redactie

Speciaal voor iedereen die als vrijwilliger in Haren actief is of (weer) actief wil worden organiseert Humanitas op 12 mei een gezellige voorjaarsinstuif. Wat voor bijzondere en waardevolle situaties maken vrijwilligers mee? Wat betekent vrijwilligerswerk voor anderen? Wat heeft Humanitas te bieden?

De voorjaarsinstuif vindt plaats op 12 mei van 15.30 tot 18.00 uur in het Chinees Theehuis in de Hortus botanicus Haren, Kerklaan 34. Er is ruimte voor kennismaking, uitwisselen van ervaringen en het delen van informatie over vrijwilligerswerk bij Humanitas. Voorafgaand aan de instuif is het mogelijk om kosteloos de Hortus te bezoeken. Kent u iemand die ook geïnteresseerd is? Kom dan samen! Aanmelden kan via mip.groningen@humanitas.nl / 050-3126000.