Intocht Sinterklaas 19 november 13.30 uur (en Sinterklaas Festival een week later)

Door: Redactie

Zaterdag 19 november is het weer ouderwets groot feest, want rond 13.30 uur arriveren Sinterklaas en zijn Pieten in het centrum van Haren. Plek van aankomst: Rotonde Emmalaan/Rijksstraatweg.

In optocht gaat de stoet dan te voet naar het Raadhuisplein waar om 15.00 uur een korte act op het podium plaatsvindt. Er is een doventolkpiet aanwezig bij dit evenement. Ouders van kinderen met allergie├źn kunnen pepernoten weer in de week voor de intocht in een zakje met duidelijke naam inleveren bij Bistro Heerlijk in Haren.



POST VOOR SINT

Kinderen kunnen hun brieven en tekeningen weer in de rode brievenbus doen, die van 19-26 november staat opgesteld aan de voet van de Dorpskerk.

26 NOVEMBER SINTERKLAAS FESTIVAL

Op zaterdag 26 november kunnen kinderen van 10-16 uur op bezoek bij Sint en Piet in de speciale werkkamer in de Dorpskerk. Voor een vlot verloop kunnen ouders vanaf 9.30 uur gratis tickets ophalen met een tijdslot bij de voet van de Dorpskerk.

Een jury beoordeelt de ingestuurde tekeningen en de winnende tekening is goed voor een bezoekje van Sint en Piet op 26 november rond 16.45 uur. Zet dus duidelijk naam en telefoonnummer op de tekening!

De organisatie van de intocht is de Commissie Intocht Haren, die werkt voor Ondernemend Haren.