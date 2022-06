Actueel: Invulling van het oude ING-pand is bekend: The Gym Haren

Door: Redactie

Het zijn bijzondere mensen, de roergangers van The Gym Haren. Deze sportruimte maakt deel uit van het concept Shared Spaces Haren, maar wordt binnenkort fysiek losgekoppeld. Het zijn ondernemers met een visie op de samenleving, waarbij ‘verbinding’ de brandstof is.

In 2020 verrasten zij met het nieuws dat zij zich tijdelijk zouden vestigen in de oude ABN Amrobank aan de Rijksstraatweg in Haren. Nu komen zij opnieuw met een verrassing: Jochem de Josselin de Jong, mede-initiatiefnemer van Shared Spaces en The Gym, meldt dat zij met The Gym binnenkort gaan verhuizen naar het gebouw van (voorheen) ING, eveneens aan de Rijksstraatweg. Van de ene A-locatie naar de andere.

De Josselin De Jong noemt de verhuizing ├ęcht vet’. Hij zegt: “De hele pui gaat eruit, het wordt allemaal glas. Sport op drie etages. En doordat we aan het Raadhuisplein komen, zullen we de traditie voortzetten van gratis bootcampen voor iedereen in de buitenlucht op woensdagavond. Voor de Dorpskerk kunnen we 20 mensen kwijt, op het Raadhuisplein wel 50.”

Het pand wordt op dit moment zeer grondig verbouwd. Wanneer de verhuizing zal zijn staat nog niet vast. The Gym en Shared Spaces worden dus qua locatie losgekoppeld. Shared Spaces gaat na de zomer verhuizen naar ’t Clockhuys, meer specifiek naar de kantoren op de eerste verdieping. Bij Shared Spaces worden verschillende activiteiten ontplooid, zoals verhuur per dagdeel van werkplekken en marketing-communicatieprojecten.

Op de foto: Hier kennen we The Gym ook van: bij geschikt weer wordt er buiten op straat gesport.