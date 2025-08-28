De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 28 augustus, 2025
donderdag 28 augustus 2025

Nieuws:

Jacob Boonstra uit Haren op plek 31 kieslijst CDA

Door: Redactie

Jacob Boonstra, oud-fractievoorzitter in Haren en nu wethouder in de gemeente Westerveld (Drenthe), staat op plek 31 voor het CDA tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober.

Boonstra is zich ervan bewust dat hij in de Tweede Kamer de belangen van het Noorden in de gaten moet houden. Hij zegt: “Elke regio telt en daarom zet ik mij in voor het Noorden. Ik ga voor een goed resultaat voor het CDA en een Groningse vertegenwoordiging in de Kamer.”

