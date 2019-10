Jazzmusicus Joop van Dalen onverwacht overleden

Door: Redactie

Joop van Dalen (op de foto rechts) uit Haren is donderdagavond overleden in de leeftijd van 81 jaar. Van Dalen was in Haren en omgeving bekend als zeer bevlogen jazzmuzikant. Vooral met de saxofoon kon je hem vaak aantreffen tijdens dorpsevenementen of muzieksessies in o.a. ‘t Clockhuys en Sassenhein.

In de rouwadvertentie typeren zijn nabestaanden hem als ‘charismatisch, nieuwsgierig, muzikaal, knap, onderwijzend, eigenwijs en genietend”.

De Harense musicus wordt donderdag 10 oktober in besloten kring begraven. Een ceremonie te zijner (muzikale) nagedachtenis is op 10 oktober om 13.00 uur in De Rietschans in Haren. Condoleren is aansluitend mogelijk in De Paalkoepel.