Jenne Meinema: “Joop van Dalen was een echte liefhebber!”

Zelf is jazzmusicus Jenne Meinema uit Haren een geroemd en geprezen saxofonist. Hij was tijdelijk leermeester van de vrijdag overleden Joop van Dalen (81) en speelde met hem samen. “Joop was een echte liefhebber van moderne jazz”, zegt Meinema.

Jenne Meinema prijst Van Dalen om diens inzet voor de Jazzclub Assen, waarvoor hij zich inzette. “Hij heeft als voorzitter veel goeds gedaan. En het maandblad heeft hij flink verbeterd.” In Haren kennen we Joop van Dalen van zijn talloze optredens. Hij was altijd bereid om te spelen, zoals bij het jaarlijkse Plaza Musica, een evenement van Intermezzo. Maar je kon Van Dalen net zo goed aantreffen op het podium van de feesttent Giro d’Italia (2002). Meinema: “Joop speelde niet in vaste combo’s, maar verzamelde de muzikanten om zich heen als er een optreden op komst was. Dan belde hij: kun jij? En hij zocht dan mensen die net zo over de muziek dachten als hij.”

Het overlijden van Joop van Dalen kan te maken hebben met zijn hartproblemen. “Joop heeft een hartoperatie ondergaan”, weet Meinema. “Zijn overlijden houdt mij dag en nacht bezig”, zegt hij aangeslagen. “Met Joop ging het niet alleen over muziek. Je kon met hem heel goed filosoferen over allerlei onderwerpen die ons bezig hielden.”

Veel muziekliefhebbers in Haren en omgeving zullen zich de aimabele musicus herinneren. De organisatoren van jazz-sessies en evenementen zullen hem missen, want zijn saxofoon zwijgt.