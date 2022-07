Jeu de Boules baan aan de Dilgtweg geopend

Door: Redactie

Op het terrein van De Dilgt aan de Dilgtweg in Haren is vandaag een zeer ruime Jeu de Boules baan geopend. Ongeveer vijftig bewoners van De Dilgt en buurtgenoten kwamen even langs om de opening te vieren. Eén van de bewoners heeft met een stuk PVC-buis een werpkoker gemaakt, zodat ook de minder mobiele ouderen kunnen spelen.

Bewonersidee

Het oorspronkelijke idee voor een activiteitenplein kwam van een bewoner, een voormalig sportinstructeur. Als geen ander kent hij het belang van bewegen ook al is dat, bijvoorbeeld ten gevolge van een aandoening of ouderdom, in aangepaste vorm. Zijn plan werd door zowel medebewoners als medewerkers van ZINN omarmd, waarna het financiële vraagstuk de grootste uitdaging bleek.

Financiën

Extraatjes, zoals welzijnsactiviteiten, worden niet vanuit het reguliere zorgbudget vergoed. ZINN kan hiervoor al jaren rekenen op de hulp van Stichting Vrienden van ZINN. De stichting helpt ZINN het leven van haar bewoners extra glans te geven en ondersteunt ZINN om (kleinschalige) projecten in en om ZINN locaties mogelijk te maken.

Sociaal karakter

Met de opening van het rollator- en rolstoeltoegankelijke activiteitenplein, mede mogelijk gemaakt door giften van onder andere het Menzisfonds, RCOAK, Nationale Postcodeloterij Buurtfonds en een aantal anonieme gevers, is een langgekoesterde wens werkelijkheid geworden. Activiteiten zoals Jeu de Boules, tafelcurling, bingo, XL Rummikub of een fotospel kunnen er door ZINN bewoners, maar ook ouderen uit de buurt worden ondernomen. Het sociale karakter in combinatie met de mogelijkheid om – in de buitenlucht – meer te bewegen maakt het plein volgens ZINN tot iets unieks.