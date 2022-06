Nieuws:

Door: Redactie

Een stukje Frankrijk in Glimmen, dat is de pas aangelegde Jeu de Boules-baan (ook wel petanque genoemd) bij Dorpshuis de Groenenberg in Glimmen.

De baan is in mei aangelegd op het veld voor het dorpshuis en is al geregeld in gebruik. Het bekende spel bevordert de onderlinge contacten van dorpelingen. Zaterdag 25 juni om 14.30 uur komt wethouder Inge Jongman (sport) de baan officieel openen.