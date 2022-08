Jong en ondernemend

Nieuws:

Door: Redactie

Manon Eisen is net 24 jaar oud. Toch zette ze dit jaar de grote stap naar het zelfstandig ondernemerschap. Ze nam de praktijk over van mondhygiëniste Eveline van Rossum du Chattel in Haren. “Heel spannend en ik moest er eerst ook wel even goed over nadenken”, erkent Manon.

Ze werkte nog maar kort als mondhygiëniste in de Harense praktijk aan de Kromme Elleboog toen haar werkgever vertelde dat ze het wel wat rustiger aan wilde doen en dat ze wilde gaan reizen. “Ze vroeg me toen of ik haar bedrijf wilde overnemen en ik geef toe dat ik wel even in paniek was”, zegt Manon. “Ik ben nog zo jong. Kwam deze kans niet te vroeg?” Ze heeft bedenktijd gevraagd en ging raad vragen aan haar ouders.



Advies ouders

“Mijn ouders zijn ook ondernemers (Steenhouwerij Krul, red.) en moedigden me aan om het te doen. Hun advies was voor mij een erg belangrijke stimulans”, zegt ze. “Ik heb in mijn hele leven nog nooit een grote aankoop gedaan en dan nu een mondhygiënistenpraktijk overnemen en voortzetten. Dat was nogal wat.” Zodra ze klaar was om ja te zeggen tegen het aanbod heeft Manon precies gedaan wat iedere startende ondernemer doet: ze heeft zich georiënteerd op financiering, administratie en boekhouding. Ten slotte heeft zij ingestemd met het voorstel en mag zich nu eigenaar noemen van Mondzorg Haren.

Kinderen

Manon maakt een vliegende start, want er zijn al cliënten. Maar ze realiseert zich goed dat ze haar praktijk verder moet uitbouwen. “Ik ga er mijn eigen draai aan geven”, zegt ze. “Zo ben ik nu op zoek naar een tandarts waarmee ik nauw kan gaan samenwerken. Dat is nog niet zo eenvoudig.” Manon wil ook aandacht geven aan voorlichting aan ouders met jonge kinderen. “Mondhygiëne is ook belangrijk voor kinderen”, zegt ze. “Ik wil ze vooral leren hoe ze moeten poetsen, zodat hun tandvlees niet gaat ontsteken. Wat veel mensen niet weten is dat slechte mondhygiëne vaak het begin is van heel andere gezondheidsproblemen.”

Structuur

Manon vindt dat dit werk precies bij haar past: “Als kind wilde ik altijd al dat alles netjes en schoon was. Bij ons thuis was het leven ook zeer gestructureerd en in huis was nooit rommel. Zo ben ik eigenlijk nog steeds en die eigenschap past goed bij dit werk. Kijk maar om je heen, het ziet er hier schoon en geordend uit toch, haha?” Meer informatie: www.mondzorg-haren.nl

foto: Manon Eisen is trots op haar praktijk.