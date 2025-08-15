Jongeren vallen passanten lastig; politie jaagt op scooteraar

Door: Redactie

Voor Haren waren het ongebruikelijke taferelen: in de nacht van zaterdag op zondag (9-10 augustus) vond een achtervolging plaats door een motoragent, die met zwaailicht en sirene jaagde op een scooteraar die met hoge snelheid door de Stationsweg, centrum Haren en Molenbuurt reed. Dit incident staat niet op zichzelf.

Al maanden wordt in Haren geklaagd over jeugd die zich onprettig gedraagt. In Haren de Krant van mei hebben we geprobeerd het begrip ‘jeugd’ nader te duiden. In het dorp zijn groepen actief die allemaal zo hun eigen gedrag vertonen. Het gaat dan om (1) blowers, (2) hangers, (3) scooterjongens en (4) ruziezoekers. De overlast die zij veroorzaken bestaat vooral uit rijgedrag op scooters (wheelies in het centrum) en schelden/intimideren van passanten. Politie en jongerenwerkers hebben veel van de overlastgevers ‘in beeld’ en kennen ze bij naam. Een deel van die groepen bezoekt soms de jongerensoos in Oosterhaar of wordt bij hangplekken bezocht door de jongerenwerkers. Wat mensen stoort is dat jongeren (uit Haren) plantenbakken vernielen en passanten intimideren met een grote mond.

Deze week

De afgelopen week (vanaf 10 augustus) hebben veel winkeliers in het dorp zich beklaagd over een groep jongeren die uit was op de confrontatie met passanten. Dat gebeurde gewoon overdag rond de Dorpskerk, waar publiek werd bekogeld met waterballonnen, modder en andere voorwerpen. Wanneer zij door publiek werden aangesproken volgde een scheldpartij. Ook zou er volgens een getuige iemand van de fiets zijn getrokken en treffen winkeliers modder op de ruiten aan. Navraag binnen de jongerengroepen in Haren leert dat de overlastgevers van donderdag waarschijnlijk niet in Haren wonen, maar zeker is dat niet. Feit is dat de politie donderdag één melding heeft ontvangen over deze overlast en ook ter plaatste is geweest, zonder resultaat. De woordvoerder van de politie benadrukt dat wijkagenten doorgaans dieper in het verhaal zitten dan de meldkamer en dat in die zin het aantal meldingen geen compleet beeld geeft van de overlast.

Achtervolging met aanhouding Groninger

Het afgelopen weekend werd er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de hinder door jongeren in Haren. Zaterdagnacht werden veel mensen rond het centrum wakker van de sirene van een politiemotor die met hoge snelheid achter een scooterrijder aan zat. Filmbeelden laten zien dat daarbij in het centrum flinke snelheden werden bereikt. Volgens een woordvoerder van de politie begon de jacht na een melding aan de Stationsweg in Haren. Vervolgens ging het door de Kerkstraat, over het Raadhuisplein en over de Rijkstraatweg. Ook werd de achtervolging gezien in de Molenbuurt. Het feit dat de politie ’s nachts met toeters en bellen achter verdachten aanging is opvallend. Volgens de politie is uiteindelijk één jongen (20 jaar) uit Groningen aangehouden. Hij bleek onder invloed van drugs.

Bel de politie

Bij Ondernemend Haren worden de klachten van winkeliers serieus genomen omdat deze overlast de sfeer in het dorp bederft en passanten schrik aanjaagt. Op social media gaan filmpjes rond van de nachtelijke achtervolging van het weekend en er worden op social media al enige tijd foto’s gedeeld van jongeren die zich sinds maanden hinderlijk gedragen in het dorp. De politie vraagt om geconstateerde overlast telkens wél te blijven melden: 0900-8844 of bij spoed 112.