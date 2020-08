Joshua Camera zit niet vast en is niet opgehaald door de politie

Nieuws:

Door: Redactie

Vastgoedondernemer Joshua Camera uit Haren zit niet vast en is naar eigen zeggen ook niet opgehaald door de politie in het kader van een fraudeonderzoek. De redactie had vandaag telefonisch contact met hem om te verifiëren of de berichtgeving van Dagblad van het Noorden en Sikkom klopte. Camera zegt dat er opnieuw pogingen worden gedaan om hem zwart te maken en dat de genoemde media daarin nu erg ver zijn gegaan. Hij wil ze graag juridisch aanpakken.

Maandag overlegt hij met zijn advocaten welke juridische stappen hij tegen NDC Media en Sikkom (onderdeel van NDC) gaat ondernemen. Een kort geding is wat hem betreft niet uitgesloten. Hij zegt te kunnen bewijzen dat de belastende berichtgeving onjuist is. Als Camera dit inderdaad kan bewijzen, zullen de genoemde nieuwsbronnen zich moeten verdedigen tegen aanklachten van smaad en karaktermoord. Inhoudelijk wil Camera nog niet op de zaak ingaan, maar zal later aan Haren de Krant zijn kant van het verhaal uit de doeken doen en vragen beantwoorden. Of er sprake is van een fraudeonderzoek waarin hij een rol speelt is ons niet duidelijk. Officiële instanties geven geen commentaar, zo bleek in eerdere berichtgeving over de zaak.

Joshua Camera uit Haren wordt al enkele jaren zwaar bekritiseerd over de manier waarop hij handelt in vastgoed en woonruimte (kamers) verhuurt. Zijn handelswijze werd zelfs op landelijke media hard aan de kaak gesteld. Onlangs werd een zakelijk conflict met een andere vastgoedondernemer breed uitgemeten in de regionale media.

Zijn ondernemend bestaan startte Camera met de opzet van het ijsconcept Italini, dat hij buiten de regio uitrolde en waarvan hij ook een vestiging in Haren had (hoek Rijksstraatweg/Kerkstraat). Later opende hij een snackbar aan de Rijksstraatweg, De Harenaar. Pas na deze avonturen stapte hij in het vastgoed en werd hij de veelbesproken ondernemer en verhuurder die hij nu is. Later meer.