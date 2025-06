Jubileum Café Haren de Krant werd een lange ontmoeting van dorpsgenoten

Door: Redactie

Vrijdag vond in ´t Clockhuys het Jubileum Café van Haren de Krant (30 jaar) plaats. Het was een talkshow van 10-17 uur met interviews, een presentatie over oud-Haren en muzikale optredens die was te volgen door het publiek in de zaal. Vele dorpsgenoten kwamen nieuwsgierig langs om een ‘stukje van de talkshow’ te beleven, sommigen bleven vrijwel de hele dag. Er was genoeg koffie en thee en rond lunchtijd waren er broodjes. Michiel Verbeek, oud-wethouder van Haren en vriend van de krant, wierp zich deze dag op als onvermoeibare gastheer. Hein Bloemink (redactie Haren de Krant) was de presentator en interviewer van dienst.

Visie

Wat tijdens de interviews en door veel reacties van het publiek wel duidelijk werd is dat Haren de Krant een rol speelt in de dorpsbeleving in Haren. Sommigen vinden zelfs dat de krant dorpelingen met elkaar verbindt. De krant wordt beschouwd als ‘het podium voor mensen uit Haren en omgeving’ waar de mooie verhalen worden verteld. In die zin is Haren de Krant voor hen iedere maand de ‘doorverteller’ van verhalen die mensen in Haren bezighouden. In het slotinterview dat Pieter de Hart (RTV Noord) had met Hein Bloemink van Haren de Krant kon de visie van dit lokale medium nog eens nadrukkelijk voor het voetlicht gebracht worden.

Bankje

Voor de krant werden vele cadeaus en kaarten achtergelaten. Het opvallende slotcadeau van die reeks goede gaven werd om 17.00 uur aan de uitgever overhandigd door Daphne de Haan (centrummanager en bestuurslid Ondernemend Haren). Die bood namens de ondernemers van Haren het ‘bankje naast de dorpskerk’ aan aan Haren de Krant. Dit bankje is al dertien jaar de plek waar interviews plaatsvinden voor de veelgelezen rubriek ‘Gesprek op het bankje’. Voor deze gelegenheid is het nu voorzien van een koperen plaatje met passende tekst. Het bankje mag nu het symbool zijn van lokale journalistiek, verbondenheid en natuurlijk van de goede gesprekken die dorpelingen er kunnen voeren.

Noot van de redactie: “Hein Bloemink van Haren de Krant dankt iedereen die vrijdag aanwezig was en mensen die op een andere wijze hun betrokkenheid deden blijken voor de aandacht en mooie woorden.”

Tafelgesprek met Cunera van Selm (RTV Noord) en Marco in ’t Veldt oud-redacteur Harener Weekblad) over lokale media.

Interview met columnist Bert Heikens, tevens huisarts in Haren. Over zijn motieven achter de columns.

Douwe Wiersma, een van de redders van de Hortus kwam aan het woord.

Het bankje waar de ‘gesprekken op het bankje’ altijd plaatsvinden is nu eigendom van de krant.

Gesprek met de oud-wethouders Mariska Sloot en Michiel Verbeek over de herindeling van Haren.

Eppo van Koldam (Old Go) gaf een presentatie over oud-Haren

Indringend gesprek met Mascha over haar verongelukte zoon Ramon.

De zaal was bijna doorlopend goed gevuld met publiek.

De band van CKC Clockhuys trad op in de foyer.

Pieter de Hart van Rtv Noord (links) interviewde de redacteur van Haren de Krant.

Ingetogen en zeer muzikaal optreden van Yumi van der Loo, in enkele nummers bijgestaan door Franzis Paula Maas op fluit.

Duo Matti met violiste Caroline Babendererde en pianiste Dali zorgden voor de klassieke noot.

Columnist Emile Koopmans (rechts) werd ondervraagd over de manier waarop hij schrijft over mooi en lelijk in Haren.

Ook was er een gesprek met de oud-wethouders Michiel Verbeek en Mariska Sloot over de laatste jaren waarin Haren knokte voor het behoud van haar zelfstandigheid. Hiervan is helaas geen foto beschikbaar.