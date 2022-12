Jubileum Harense makelaar Hilja Vredeveld

Door: Redactie

Onlangs werd makelaar Hilja Vredeveld (Unistee Makelaars Haren) op een prettige manier overvallen door een delegatie van de NVM.

Zij werd 25 jaar geleden beëdigd voor de rechtbank, maar werkt al 34 jaar onder de paraplu van NVM, waarmee zij aantoont te voldoen aan de hoogste eisen op haar vakgebied. In 2006 begon Hilja samen met haar collega Nienke Poppema een eigen kantoor in Haren: Unistee. Zij vonden elkaar destijds niet alleen in hun passie voor dit beroep, maar ook in hun visie. De beroepsvereniging NVM beloonde Hilja’s vakmanschap met een oorkonde, een ‘staf’ en een reusachtige taart, die terstond werd aangesneden.

foto: De jubilaris en de delegatie van NVM