Jurgen Hazewinkel is trots op Thom van Bergen

Door: Redactie

Harens Thom van Bergen (2004): Van Puppie tot aanvaller bij FC Groningen. Op 8 januari in de wedstrijd Excelsior-FC Groningen scheelde het niet veel of in de eerste helft tikte Harenaar Thom van Bergen de bal erin. Dat zou wat zijn geweest tijdens zijn debuut in het profvoetbal.

Van Bergen komt uit Haren en begon als vierjarige Puppie bij vv Gorecht. Jurgen Hazewinkel, één van de roergangers van het jeugdvoetbal bij Gorecht (en de Puppiues in het bijzonder) herinnert zich de kleine Thom. Hij zegt: “Ik kon direct zien: die kan voetballen. Het contact met de bal en het gemak waarmee hij dribbelde en kon schieten. Toen hij 5 jaar was vond ik dat hij niet langer bij de Puppies kon spelen en stuurde hem door jaar de F-ers van 6 jaar. Daar kon hij heel goed meekomen.”

Hazewinkel bleef Van Bergen bij vv Gorecht (en later bij de jeugd van FC Groningen) nauwlettend volgen. Dat het Harense talent deze maand in de basis stond was voor Jurgen Hazewinkel een droom die uitkwam: “Ik heb altijd gehoopt op dit moment. Het is een mooi voorbeeld voor jonge voetballers: geef nooit op, want ooit kan je droom uitkomen.” Hazewinkel is trots op zijn ex-Puppie, maar vindt het voor vv Gorecht ook een hoogtepunt. Van Bergen is de eerste speler van vv Gorecht die een profcontract bij FC Groningen heeft gekregen. “Verdiend”, zegt Jurgen Hazewinkel.

Dat Thom van Bergen niet naast zijn schoenen is gaan lopen blijkt uit het feit dat hij vv Gorecht trouw is gebleven. Hij traint daar de jeugd van JO-7 en JO-8.



Jurgen Hazewinkel