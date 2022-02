Kan gemeente Groningen zelf de herindeling met Haren terugdraaien? Als ze zou willen: ja.

Door: Redactie

PVV en Partij voor het Noorden willen de fusie van Haren en Groningen wel terugdraaien. Dat zeggen ze in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen wil dat ook wel, maar zei dat het initiatief daartoe genomen zou moeten worden door de Provincie of door Den Haag. Dat blijkt niet juist.

Een herindeling is feitelijk het verleggen van een gemeentegrens en het initiatief daartoe is niet exclusief voorbehouden aan hogere overheden dan de gemeente zelf. De fusie Groningen, Haren en Ten Boer was wat dat betreft een uitzondering, want het initiatief daarvoor werd destijds genomen door de Provincie en Den Haag.

Maar op de website van de Rijksoverheid staat dat herindelingen het liefst ‘van onderaf’ tot stand worden gebracht. Letterlijk zegt Den Haag: “Het uitgangspunt van het kabinet is dat herindelingen bij voorkeur van onderop tot stand komen. Dat betekent dat gemeenten zelf besluiten tot een herindeling. In bijzondere gevallen neemt de provincie de eerste stap. Bijvoorbeeld als dit door regionale ontwikkelingen nodig is. Of als de bestuurskracht van een gemeente zo verzwakt is dat de gemeente haar taken niet meer kan uitvoeren.”

Dit wetende kunnen de verkiezingsslogans van PVV en PvhN in een andere context worden geplaatst. Staatsrechtelijk zou het kunnen. Maar de kans dat de Gemeente Groningen zelf zal voorstellen om Haren weer ‘los te laten’ is nihil. Echter is het de vraag hoe de nieuwe raad na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart erover zal denken. Het lijkt ondenkbaar dat een meerderheid van de gemeenteraad zal pleiten voor het terugdraaien van de fusie.

Volgens Mariska Sloot kan een gemeente het inderdaad wel proberen, maar een aanvraag zal daarna door de Provincie in een advies aan Den Haag verpakt moeten worden, waarna een AHRI-procedure gestart moet worden. Om die reden denkt zij dat deze route niet kansrijk is.