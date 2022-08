Kat gered door brandweer uit dakgoot

Door: Redactie

De brandweer komt niet alleen in actie bij ongevallen en brand, maar ook bij andere incidentjes, zoals maandag in de wijk Harenerholt: kat in nood.

Aan de Achterhoeskamp te Haren was een kat uit het dakraam geklommen en in de dakgoot beland. Het dier kon zichzelf niet in veiligheid brengen, waarna de brandweer werd gebeld. Brandweermensen wisten met een lange ladder het avontuurlijke dier te redden. Het beestje zou eigenlijk een reprimande verdienen, want eerder vandaag rukte de brandweer voor dezelfde kat ook al uit, maar kon hem toen niet vangen.

Foto: 112Groningen/Haren de Krant