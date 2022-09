Kent u het nog: Speelgoedhuis Wedda in Haren

Door: Redactie

Oude Glorie:

Speelgoedhuis Wedda

1925-1982

Speelgoedhuis Wedda was gevestigd aan de Rijksstraatweg 168-170 in Haren, waar nu de Ha Juwelier is te vinden. Lezers van 50 jaar en ouder moet de naam ‘Wedda’ erg bekend in de oren klinken. In de jaren 60-80 was het de enige speelgoed speciaalzaak in het dorp.

De beroemde speelgoedwinkel was eigenlijk het vervolg van een verhaal dat al begon in 1925. Derk Wedda en zijn vrouw Catharina begonnen in het rustige dorpje Haren een soort ‘Winkel van Sinkel’. Schildersspullen (en -bedrijf), verf, zoetwaren (Jamin) en huishoudelijke artikelen met een klein beetje speelgoed. In 1940 overleed Derk en moest zijn zoon Otto in enkele dagen beslissen of hij de zaak zou willen voortzetten. Hij studeerde om leraar te worden, maar gooide het roer om: hij werd ondernemer (22 jaar oud).



