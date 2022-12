Kerstconcert Nicolaaskerk te Haren: 18 december

Door: Redactie

Een bijzonder kerstconcert in Engelse sfeer: Het FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS. Met Carols en teksten wordt het Kerstverhaal gezongen en verteld op 18 december in Haren.

Zondag 18 december om 14.30 uur in de Nicolaaskerk aan de Irenelaan 2 in Haren. Het koor staat onder leiding van dirigent Trevor Mooijman en wordt op het orgel begeleid door Drik Hoogstede. De teksten worden gelezen door Alexandra van Doel.

Het Nicolaaskoor is voor dit Festival aangevuld met projectzangers. Gezongen worden carols zoals The Angel Gabriël, Remember O thou man en O come all ye Faithfull. Maar ook traditionele kerstliederen zoals het Ave Maria en Gaudete staan op het programma. En natuurlijk is er samenzang bij enkele bekende liederen.

Na afloop van het festival is publiek welkom voor een hapje en een drankje. Het Festival is gratis toegankelijk, er is een deurcollecte.