Kinderen kunnen insectenhotel maken

oOp 23 mei zijn kinderen om 15.15 uur welkom in de Forumbibliotheek in Haren.

De organisatie laat weten: “Neem riet, bamboe, takjes, dennenappels of iets anders wat je in de tuin of tijdens een wandeling vindt mee. De milieustewards van de gemeente zorgen voor gereedschap en ander materiaal waarmee je jouw eigen insectenhotel maakt. Op het Maakfestival (juni) voegen we jouw bouwwerk samen met alle andere insectenhotelletjes en komt het in het Takkenwerk te hangen, zo wordt dit de mooiste slaapplek van Groningen. Aan het einde van het festival mag je je eigen maak-werk mee naar huis nemen. Kriebelt het al? Neem dan 23 mei ook broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee! Kijk hieronder wanneer we bij een Forumbibliotheek bij jou in de buurt zijn.”