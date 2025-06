Kinderfestival Haren: Proeverij voor kunst en cultuur

Door: Redactie

Het Kinderfestival Haren begon vijf jaar geleden als een ‘wild idee’. Een paar Harenaars, waaronder Willem Fust, Swannet van Velzen, Helena Dupont en Douwe Zeldenrust, zagen in de Hortus het ideale decor voor een festival waar kinderen kunnen kennismaken met 1001 kunstvormen, waaronder muziek en theater. Niet passief, maar met een hoog ‘doe mee-gehalte’. Reeds de eerste editie in 2021 waren de tickets uitverkocht.

Het begin

Het succes smaakte naar meer en daarom werd een stichting opgericht. Op haar website wordt het concept samengevat in een mooie oneliner: ‘Wat krijg je als je muziek, theater, natuur, kunst en heel veel vrolijke kinderen bij elkaar zet? Juist: Kinderfestival Haren.’ Dat is veelzeggend en werd de afgelopen jaren waargemaakt. Eén van de grondleggers, Douwe Zeldenrust, zegt dat de tickets vrijwel alle edities snel uitverkocht raakten en dat kinderen en hun begeleiders genoten van de vrije ruimte en de mogelijkheden om mee te doen met kunstzinnige activiteiten, waaronder dans, straattheater, muziek, beeldende kunst. “We kregen veel positieve reacties en daarom zijn we ermee doorgegaan”, zegt Douwe. De stichting ontvangt bijdragen van sponsoren en gemeente Groningen.

Missie

De stichting wil kinderen laten kennismaken (en meedoen) met kunst en cultuur. “Dat stimuleert de creativiteit waar zij later veel aan kunnen hebben”, zegt men. “Het festival is een grote proeverij, waar zij hun eigen talenten ontdekken onder het motto: Probeer het maar!”

CKC

Op 6 september vindt de 5e editie plaats en in aanloop daarnaartoe heeft de stichting zich versterkt met nieuwe bestuursleden. Men heeft zich beraden op de vraag: als zo’n festival eenmaal is geworteld in Haren, hoe zorg je dan voor continuïteit de komende jaren? Het antwoord is gevonden in de nauwe samenwerking met het Clockhuys Centrum voor Kunst en Cultuur Haren, waar Agnes Winter directeur is. Die ziet in het festival een mooie kans om iets van haar eigen doelen te realiseren: kinderen warm maken voor kunst en cultuur. Clockhuys CKC kan personele inzet en enige financiële bijdragen leveren en daarmee ook de organisatie van het Kinderfestival voor de komende jaren als het ware ‘borgen’.

Meedoen

Wie als vrijwilliger wil bijdragen aan het slagen van de komende editie van het festival op 6 september is volgens het bestuur ‘van harte welkom’ voor het verlenen van hand- en spandiensten. “Het is leuk werk en ook voor de vrijwilligers een bruisende belevenis.” Zie ook www.kinderfestivalharen.nl (ook voor tickets nu nog voor Early Bird Prijs).

foto: Barbra Bloemink, Douwe Zeldenrust (bestuur Kinderfestival Haren) en Agnes Winter (directeur het Clockhuys) maken deel uit van de organisatie van het festival