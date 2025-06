Klaas Drenth overleden

Door: Redactie

Op de leeftijd van 89 jaar is 16 juni Klaas Drenth uit Haren overleden. Hij was drager van de Erepenning van de Gemeente Groningen (2022), mede omdat hij sinds 2000 een belangrijke rol speelde bij de herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog in Haren.

Onderwijzer Klaas Drenth had een bijzondere verbondenheid met de Tweede Wereldoorlog. Hij kon de beelden die als kleine jongen diepe indruk maakten, nog met gemak oproepen. In de loop der jaren groeide zijn bewondering voor hen die in verzet tegen de bezetter kwamen, op welke manier dan ook. Door toevalligheden of juist omdat hij daar een aanstekelijke belangstelling voor had, ontleedde hij het gaan en staan van Anda Kerkhoven. Op zijn initiatief is het monument voor Anda Kerkhoven in Glimmen er gekomen en later ook voor de twee andere leden van verzetsgroep De Groot, Diny Aikema en Gerrit Boekhoven. Ook op zijn initiatief is in 2022 op het stadhuis in Groningen de Anda Kerkhovenzaal met haar portret onthuld.

Als voorzitter van het 4 mei Comité Haren (sinds 2000) gaf hij nieuwe dynamiek aan dodenherdenking op 4 mei door de tocht langs alle graven en de herdenkingsmonumenten, die steevast werd afgesloten bij de gedenksteen bij de Dorpskerk in Haren.

Ook was Klaas Drenth begaan met de kwetsbare vluchtelingen. Voor de Groninger en vooral Harener samenleving resulteerde dat in de hulp die hij bood aan vluchtelingen via de inmiddels opgeheven Stichting Torion. Hij gaf ze taalles en ondersteunde in het eigen maken van de dagelijkse beslommeringen als vluchteling. Hij gaf ze een gevoel van geborgenheid en liet ze voelen dat ze er toe doen.

Daarnaast bekleedde hij nog andere functies: voetbaltrainer, voorzitter VV Haren, voorzitter Lionsclub, Kerkwacht Dorpskerk Haren (middagopenstelling). Hij is schrijver van het boek ‘Schemer zal geven wat dag de dag heeft beloofd’ (over bekende oud Harense schrijvers zoals W.F. Hermans en R. Kopland) en hij gaf spreekbeurten en lezingen over literatuur en de Tweede Wereldoorlog.

Foto: Klaas Drenth krijgt in 2022 de Erepenning van de Gemeente Groningen uitgereikt door wethouder Philips Broeksma.