Kleine versie Feestweek Oosterhaar vanaf 17 mei

Nieuws:

Door: Redactie

Na twee jaar: terug van weg geweest. Het Kleintje Feestweek wordt vanaf 17 mei georganiseerd door Buurtvereniging Ons Belang in Haren.

De vrijwilligers van de Buurtvereniging zijn blij om weer activiteiten te kunnen organiseren in de wijk voor jong en oud. Op dinsdag 17 mei zal de aftrap zijn om 20.00 uur met kaarten en Skip-bo om vleesprijzen (inleg €7,50). Op woensdagmiddag (15.00 uur) is het de beurt aan de jeugd om te strijden om mooi prijzen bij de kinderbingo. Hierbij zijn mooie prijzen te winnen. Oa. Pokémon, een tablet, een kinderfeestje. Inleg is 5,00 euro. Op vrijdagavond gaan ze weer Bingo spelen maar dan voor de volwassenen. Aanvang 20.00 uur. Met boodschappenpakketten, vlees, bloemen etc. Inleg € 10,- op zaterdag sluiten we deze activiteiten af met een gezellige braderie van 11-17 uur op de Mellenssteeg. Met Live muziek, een verloting en een springkussen voor kinderen.

Voor meer informatie kijk op facebook.com/onsbelang