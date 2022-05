Klooster Yesse in Haren geeft opnieuw bodemschatten prijs: Open Dag 4 juni

Door: Redactie

Studenten Archeologie doen jaarlijks in het kader van hun studie opgravingen op de plaats waar van 1215 tot 1585 het klooster Yesse heeft gestaan. Dat is in het huidige buurtschap Essen bij Haren. Ieder jaar komen weer bodemvondsten naar boven.

Belangstelling naar de stand van zaken anno 2022? Dan kunt u op 4 juni de Open Dag van de opgravingen bezoeken.

U spreekt daar met Stijn Arnoldussen en een aantal studenten van het Groninger Instituut voor Archeologie.



Zaterdag 4 juni van 11 tot 15 uur te Yesse, Essen 7, Haren.

Lunch desgewenst zelf meenemen, koffie en thee verkrijgbaar.

Wegens zeer beperkte parkeerruimte kom bij voorkeur met fiets of openbaar vervoer.

Aanmelden voor de dag via onderstaande link: https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/YESSE