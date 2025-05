Kloosterwandeling Haren Tweede Pinksterdag

Nieuws:

De Stichting Pelgrimeren in Groningen en Stadsklooster Groningen organiseren samen een kloosterwandeling in en rond Haren van 8,5 km op de 2e Pinksterdag, maandag 9 juni van 13.15 – 17.30 uur. We bezoeken tijdens de wandeling het Bezoekerscentrum van het Cisterciënzer klooster Yesse in het buurtschap Essen. Aan de hand van bodemvondsten wordt het verhaal van dit imposante klooster verteld dat in 1215 werd gesticht en in de tachtigjarige oorlog zijn feitelijke einde vond.

We bezoeken tijdens de wandeling ook dorpskerk van Haren en daar zal een kort getijdenprogramma worden verzorgd door het Stadsklooster Groningen zoals dat in kloosters gebruikelijk was.

De 34 Kloosters in Groningen hebben aan de bakermat van onze beschaving in Groningen gestaan en toch zijn ze relatief onbekend. Beide organisaties willen de kloosters onder de aandacht brengen omdat ze naast hun cultuurhistorische betekenis ook waarden vertegenwoordigen die we in onze jachtige maatschappij nu juist zonodig missen. Samen organiseren beide organisaties jaarlijks een kloosterwandeling waarbij alle voormalige kloosters in de provincie Groningen onder de aandacht worden gebracht.

Het start- en eindpunt is het P&R terrein van NS Station Haren. De kosten, inclusief consumptie, bedragen € 5,- p.p. vooraf te voldoen via het online aanmeld- betaalformulier op de website: www.spig.nl. Op deze website zijn voorts in totaal 254 pelgrimswandelingen te vinden door de provincie Groningen. Deze wandelingen zijn gratis te downloaden.