Knipoog van een dorpsgenoot: Zeemeerminzwemmen

Onze kleindochter had ons uitgenodigd voor zeemeermin afsluitzwemmen, maar ….de lucht in het zwembad bevatte zoveel chloor dat als ik naar binnen was gegaan mijn longen waren opgelost. Dus …. ik dacht: ik loop om de glazen wand en ga van buiten genieten van het zeemeermin zwemmen binnen. Onze kleindochter was blij om mij te zien, ze riep “Opi is daar!” Buiten vond ik een prachtige gestoffeerde stoel die daar stond. Maar nee …. eerst maakte en juffrouw mij bang dat het dak op mij zou kunnen vallen. Daarna kwam een meneer die zich beriep op privacyregels en zei dat ik van de dames binnen niet van buiten naar binnen mocht kijken. Binnen mag je binnenkijken, van binnen mag je naar buiten kijken, maar van buiten naar binnen kijken uitgesloten. “Als we dit toestonden was de hele wereld anders.” “Regels zijn regels” en “orde moet zijn” zeiden de zwembaddames.

Groeten aan de zeemeermin zweminstructrices en aan de zeemeermin zwemsters.

Gabor Lodi sr.

PS Tip voor de zwembadmensen: zorg voor een buitenterrasje waarop je van buiten naar binnen mag kijken, voor mensen die hun longen liefhebben.