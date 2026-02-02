Koor voor slechthorenden krijgt vervolg: deelnemers gezocht

Nieuws:

Door: Redactie

Het OUDIOJOY onderzoek kijkt naar de invloed van gezamenlijke leeractiviteiten, zoals een koor of een gebarentaalcursus, op de sociale en mentale beleving van ouderen met

(vermoed) gehoorverlies. Dit onderzoek helpt ons te begrijpen hoe we gezond oud kunnen worden.

Wilt u (tegen betaling) meewerken aan dit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen? Het onderzoek begint met een intakegesprek, waarin we elkaar vragen kunnen stellen en u

kunt beslissen of u wilt deelnemen. Als u besluit mee te doen, doen we een cognitieve en gehoorscreening. Binnen een week hoort u

of u daadwerkelijk kunt deelnemen.

Bent u geïnteresseerd in deelname of hebt u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Onderzoeker / Projectcoördinator dr. Ellie Harding via oudiojoy@rug.nl. We zijn ook

op Facebook te vinden: Oudiojoy Research Study.

https://youtu.be/5TuEjcJJ0g0?si=Zgce6RWEoa1Zn5Ix