Koorconcert in RK Nicolaaskerk 19 november

Door: Redactie

Op zaterdag 19 november a.s. geeft het Kamerkoor Peize o.l.v. dirigent Pieter Bosma een concert in de H. Nicolaaskerk, Irenelaan 2 te Haren.

Het thema van dit concert is “De Aarde”. Onze aarde, wat we er mee doen en ook niet doen. De rampen, het verdriet, maar ook al het mooie en de hoop. Het koor zingt werken van onder andere John Rutter, Anton Bruckner, Sir Edward Elgar en Eliza Gylkison.

Verder werken aan dit concert mee: Robert van de Roer (pianobegeleiding koor), en er worden instrumentale intermezzi verzorgd door Robert Jan van der Feen (dwarsfluit) samen met Drik Hoogstede (orgel) met muziek van Bach, Händel en Debussy.

Aanvang 20.00 uur, de kerk is vanaf 19.30 uur geopend. Vooraf is er koffie/thee. Het concert duurt tot ongeveer 21.15 uur. De entree is gratis, na afloop is er een deurcollecte.