Kort geding Joshua Camera: vorderingen afgewezen

Nieuws:

Door: Redactie

Stadsblog Sikkom is door oud-Harenaar Joshua Camera begin oktober gedagvaard in kort geding. Willem Groeneveld van Sikkom heeft gisteren het vonnis van de rechtbank ontvangen en publiceert er vandaag over. Zie www.sikkom.nl.

De vorderingen die vastgoedondernemer Joshua Camera had ingesteld zijn door de rechter afgewezen, meldt Sikkom. De vorderingen spitsten zich toe op het feit dat hij door Sikkom als oplichter en misleider was getypeerd in artikelen op het stadsblog. Camera vond dat hij als een crimineel werd afgeschilderd. Verder vond Camera dat Sikkom ten onrechte had gepubliceerd dat hij twee dagen had vastgezeten in het kader van een fraudeonderzoek. Volgens Sikkom verklaarde Camera in de rechtszaal dat hij zichzelf had gemeld bij de politie naar aanleiding van een kleinschalige kwestie in het verleden. Hij zou er koffie hebben gedronken. Volgens Camera valt de publicatie in de categorie ‘smaad en laster’.

Volgens Sikkom eiste Camera dat deze berichtgeving wordt gerectificeerd en dat dit ook zal gebeuren door het zakenblad Quote, dat de berichten had overgenomen. Ook mag Sikkom hem niet meer als oplichter betitelen met een dwangsom van 10.000 euro per dag, dat Sikkom aan deze eisen geen gevolg geeft.

De rechter heeft volgens Sikkom geen van vorderingen gehonoreerd en Camera veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting blijken voor de rechtbank belangrijke waarden en Sikkom heeft daarmee niet in strijd gehandeld, zo stelt het vonnis.